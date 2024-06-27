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ФДМУ призначив керівника Фонду аграрних інвестицій

Четвер, 27 червня 2024, 10:47 - Анастасія Дячкіна
Ярослав Ярославський
Ярослав Ярославський
Фото: ФДМУ

Фонд державного майна України призначив Ярослава Ярославського на посаду керівника державного підприємства "Фонд аграрних інвестицій". 

Про це повідомили у пресслужбі ФДМУ.

Фонд аграрних інвестицій займатиметься реалізацією проєкту "Земельний банк".

Ярославський 8 років очолював ДП "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою". З 2011 до 2016 року працював на керівних посадах в системі Держгеокадастру. Входить до складу робочої групи з питань реалізації проєкту "Земельний банк" від початку його впровадження. 

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У Фонді аграрних інвестицій Ярославський займатиметься реєстрацією державних сільгоспземель та організацією їх передачі в користування через прозорі механізми аукціонів оренди землі, розповіли у ФДМУ. 

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Економічна правда 

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