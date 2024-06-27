Новий логістичний центр PERETYN побудують на перетині важливих логістичних шляхів біля Львова

Девелопер Alterra Group розпочинає будівництво нового логістичного центру PERETYN. На території буде розташований торговий центр, який стане центром тяжіння для всіх в окрузі. Загальна площа об'єкта – 50 000 м2.

PERETYN забезпечить понад 700 нових робочих місць. Проєкт передбачає 10 черг здачі в експлуатацію – перша черга планується у першому кварталі 2025 року.

Що таке PERETYN?

Символ проєкту – "неможлива" фігура трикутника Пенроуза, сторони якого повністю ніколи не зʼєднуються, поки не подивитися під правильним кутом. Це символізує підхід до проєкту PERETYN.

Для комерційної діяльності планують побудувати торгові приміщення на 3000 м2 та морозильний склад на 6000 м2. Площа складів "А" та "B" налічує 21 000 м2, а площа складів "0" – 20 000 м2.



PERETYN – це можливість доєднатися до спільноти лідерів нової формації. На вході в проєкт клієнти підписуватимуть "Декларацію добросусідства", щоб це сприяло обміну досвідом та ідеями між резидентами. В проєкті також передбачили можливість створення унікальних архітектурних рішень в рамках спільної концепції, де кожен резидент, що належить до спільноти, особливий.

Архітектурні особливості проєкту

Основна філософія проєкту – ідея перетину спільності та індивідуальності. Склади мають унікальний фасад, який не повторюється, але кожен із них виглядає гармонійно та комплексно. Десять різних будівель та десять різних фасадів, які об’єднані підходом натуральності.

"Усе побудовано на тому, що ми використовуємо натуральні матеріали – метали, бетон, дерево. Тобто без додаткових підфарбувань або штучних імітацій. Щоб усе було як є, натурально, по-справжньому", – говорить архітекторка проєкту PERETYN Наталія Шульга

Особливість проєкту – перший в Україні дерев'яний склад. Він екологічний і зменшує викиди CO2. Для забезпечення пожежної безпеки використали технологію CLT та додаткові вогнезахисні покриття.

"Технологія CLT (Cross-laminated timber) забезпечує високу вогнестійкість завдяки масивним панелям і колонам", — пояснює архітектор проєкту Олексій Пахомов.



Built to suit — об'єкти під ключ

Однією з послуг, якою можна буде скористатися – це Built to suit. Тобто проєктування та будівництво об’єкта під потреби замовника. У такому варіанті Alterra Group беруть на себе всю організацію та виконання робіт – від ідеї до реалізації, забезпечуючи завершення проєкту за 6-8 місяців та надаючи гарантію на виконання робіт й використання матеріалів.