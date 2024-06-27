Інвестиції у концептуальний ретрит-комплекс у Карпатах EMSHIR під керуванням Maestro Hotel Management

Давайте поринемо у світ готельної дохідної нерухомості, що нині є справжнім трендом серед індивідуальних інвесторів. Уявіть собі проєкт у чарівних Карпатах, у мальовничому селі Красник біля Верховини – комплекс Emshir.

Це справжня перлина, що складається з десяти розкішних котеджів, вишуканого СПА-центру, елегантного ресторану та магічної "Піраміди", призначеної для проведення незабутніх заходів.

Emshir відрізняється своєю унікальною концепцією – це ретрит-центр преміального класу, де кожна деталь продумана для створення атмосфери спокою та розкоші. Інвестори будуть приємно здивовані річним доходом, який становить до 14% річних.

Emshir – це не просто відпочинковий комплекс, а концептуальний escape-центр, що надає гостям унікальну можливість злиття з природою Карпат. Назва комплексу походить від давнього гуцульського слова, що означає "пасовище", підкреслюючи тісний зв’язок з місцевими традиціями та природним середовищем.

До інфраструктури комплексу Emshir входить 10 котеджів трьох різних категорій, event hall, SPA та ресторан.

"Еmshir, перш за все, це сама локація, яку ми обирали досить довго і напевно перебрали понад 60 варіантів і знайшли отаку перлину в Карпатах. Тут відкриваються неймовірні краєвиди. Цими краєвидами зможуть насолодитися всі наші гості, бо всі котеджі, які ми запланували розміщені каскадно, щоб не перекривати вид один одному. У всіх котеджах великі панорамні вікна, і це дозволить побачити всю цю красу з кожного вікна кожного котеджу. Взагалі Еmshir — це ретрит. Я б навіть сказав, що це такий перший карпатський VIP ретрит. В нас тут буде дуже цікава локація це — піраміда, в якій будуть проходити різні івенти, майстер-класи, медитації, заняття йогою, цвяхостояння. Все що зараз цікаве, все ми будемо проводити у себе. І це буде місце саме для того, щоб не тільки відпочити, а ще й дійсно перезавантажитись", говорить засновник BUDU Development — Станіслав Луцкович.

Головною ідеєю комплексу є гармонія з природою. Архітектура котеджів враховує рельєф та кліматичні умови Карпат, забезпечуючи максимальний комфорт і енергоефективність.

Інтер'єри котеджів, розроблені у співпраці з провідною львівською агенцією, поєднують альпійський стиль з елементами дизайну з Балі. SPA-зона з панорамною сауною та чаном натхненна стилем острова Балі, використовуючи натуральні матеріали, такі як дерево та камінь.

Event hall у формі піраміди підходить для різноманітних заходів – від медитацій і йоги до конференцій та весіль.

Ретрит-комплексом Emshir керуватиме компанія Maestro Hotel Management – управлінська компанія з ексклюзивним портфелем преміальних готелів.

Портфель: п'ятизіркові та чотиризіркові готелі, понад 500 номерів під управлінням.

Портфель: п'ятизіркові та чотиризіркові готелі, понад 500 номерів під управлінням. Загальна вартість активів під управлінням: $120 600 000.

Загальна вартість активів під управлінням: $120 600 000. Досвід: 7 років, більше 400 співробітників.

Досвід: 7 років, більше 400 співробітників. Результати: 20% збільшення завантаження готелів, 30% зростання лояльності гостей, 33% збільшення прибутку.

Основними перевагами співпраці є професійне управління: Maestro Hotel Management забезпечує високий рівень сервісу та ефективне управління комплексом.

Гарантоване завантаження котеджів на рівні 70% забезпечує стабільний дохід для інвесторів, а також компанія надає регулярну фінансову звітність та відкритість у питаннях управління комплексом.

"Ми пишаємося тим, що будемо керувати ретрит-комплексом Emshir. Цей проект поєднує в собі сучасний комфорт і багаті традиції Карпатського регіону. Наша команда, з більш ніж семирічним досвідом у сфері управління готелями, забезпечить найвищий рівень сервісу та ефективне управління. Ми впевнені, що Emshir стане улюбленим місцем для відпочинку і приверне увагу туристів з усього світу. Наша мета – забезпечити стабільний дохід для інвесторів та незабутні враження для гостей." - зауважив Едуард Режинський, CEO керуючої компанії Maestro Hotel Management

Інвестування в Emshir – це про високу дохідність і стабільний прибуток:

Річний прибуток: до 14% річних.

Річний прибуток: до 14% річних. Капіталізація за перший рік: 20%.

Капіталізація за перший рік: 20%. Гарантоване завантаження котеджів: 70%.

Гарантоване завантаження котеджів: 70%. Орієнтовна дата здачі в експлуатацію: другий квартал 2025 року.

Орієнтовна дата здачі в експлуатацію: другий квартал 2025 року. Забудовник: Budu Development.

Інвестори отримують повну власність на ділянку та котедж. Після завершення будівництва укладається контракт на управління комплексом з професійною компанією, що забезпечує регулярну фінансову звітність та стабільні виплати.

Крім того, інвестори мають можливість безкоштовно відпочивати в котеджі до 15 днів на рік.

Emshir – це інвестиційний проект з унікальною концепцією, що поєднує сучасний комфорт і традиції гуцульського краю. Високі фінансові показники та професійне управління від Maestro Hotel Management роблять Emshir надійним та вигідним вибором для інвесторів, які шукають стабільний дохід і довгострокову цінність.

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