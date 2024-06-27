Компанія EMET, GAME CHANGER індустрії краси, оновлює візуальний стиль

ЕМЕТ, авторитетний постачальник продукції у сфері естетичної та реконструктивної медицини в Україні, оновила корпоративний візуальний стиль.

Рестайлінг спрямований на покращення користувацького досвіду взаємодії з брендом. Тепер сотні українських лікарів та косметологів зможуть ще краще сприймати інформацію про продукти та послуги EMET, спрямовані на ефективне і безпечне піклування про красу і здоров’я.

У процесі рестайлінгу було вдосконалено логотип компанії, розширено кольорову палітру, підібрано сучасні шрифти та використано градієнти. Новий логотип став більш сучасним і відображає основні цінності та напрямки діяльності компанії.

Геометричні фігури стали ключовими елементами нового візуального стилю, що допомагають брендувати продуктові категорії: "коло", яке символізує косметологію та представляє людське обличчя; "ромб", що стилізовано зображає волосяний фолікул та позначає трихологію; і "багатокутник", який уособлює різноманітність та комплексність рішень.

Оновлений візуальний стиль став чистішим та зрозумілішим, прибрав візуальний шум, забезпечив комфортний користувацький досвід у взаємодії з брендом та покращує сприйняття пропозицій компанії клієнтами та партнерами.

Ольга Рогова та Аліна Зайднер власники компанії EMET

Ольга Рогова та Аліна Зайднер – власники компанії EMET: "Роботи з рестайлінгу – це частина стратегії EMET, яка спрямована на формування культури естетичної та реконструктивної медицини в Україні. Ми дбаємо про те, щоб наші партнери – косметологи та лікарі – були професіоналами своєї справи у сфері естетичної медицини, адже від цього залежить не тільки краса, але й здоров’я їхніх клієнтів. Це неможливо без належної візуальної комунікації на всіх рівнях – від логотипу до інформаційних матеріалів. EMET – game changer в індустрії краси. Ми дбаємо про продовження молодості та краси людей, співпрацюючи з експертами в даній індустрії, що встановлюють стандарти якості та професіоналізму".

Довідково

ЕМЕТ працює у сфері естетичної і реконструктивної медицини з 2011 року, дбаючи про зовнішність клієнтів за допомогою науково-дослідного підходу.

ЕМЕТ змінює правила гри в галузі краси. Діяльність компанії зосереджена на продовженні молодості та краси людей через розвиток експертів й індустрії, — водночас — це місія "ЕМЕТ". У портфелі зібрані найкращі світові бренди, серед яких Neuramis, VITARAN, ESSE, PETARAN POLY PLLA, IUSE, EXOXE, Ellansé.

ЕМЕТ формує культуру й ринок, задає тренди та задовольняє потреби клієнтів (дистриб'юторів, лікарів-косметологів, медичних клінік) в ефективних і безпечних продуктах, комплексних знаннях та рішеннях у сфері естетичної і реконструктивної медицини з фокусом на наданні сервісу високого рівня.

Естетична і реконструктивна медицина – динамічно зростаючий сегмент світового ринку краси та здоров'я. Основні напрями – ботулотоксин та філери, передові технології у лазерній терапії та підтягуючих операціях і космецевтика. Обсяг ринку – $130 млрд у 2023 році, а до 2032 року його ріст прогнозується до $571,6 млрд.