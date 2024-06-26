Податковій відкривають доступ до банківських рахунків українців за кордоном

Державна податкова служба отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.

Про це повідомляє пресслужба Податкової.

"Це означає що у ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого", - пояснив голова податкового комітетур Верховної Ради Данило Гетманцев.

Зазначається, що оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Фінальний етап відбувався з 11 по 14 грудня 2023 року.

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"Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки", - заявили в Податковій.

"Імплементація Загального стандарту звітності CRS та стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) координується Секретаріатом ОЕСР.

Обов’язковим кроком до імплементації автоматичного обміну інформацією є приєднання компетентного органу до Загальної системи передачі даних СTS, яку використовують юрисдикції для безпечного обміну інформацією відповідно до стандартів CRS та CbC", - додали в ДПС.

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Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією - Україна зобов'язалася розпочати автоматичний обмін вже у вересні 2024 року.