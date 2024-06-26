Данія надасть 4,7 млн євро для відновлення енергооб’єктів у 2-х областях України 

Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро для швидкого відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням, загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до Фонду наразі складає понад 551 мільйон євро.

"Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Нагадаємо:

Україна цьогоріч потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення. Це оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.

Економічна правда

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