Всі розділи
Укр / Рус

Данія надасть 4,7 млн євро для відновлення енергооб’єктів у 2-х областях України 

Середа, 26 червня 2024, 18:14 - Віктор Волокіта

Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро для швидкого відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики. 

Згідно з повідомленням, загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до Фонду наразі складає понад 551 мільйон євро.

"Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Реклама:

Нагадаємо:

Україна цьогоріч потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення. Це оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.

Економічна правда 

Реклама:

Міненергетики електроенергія енергетика Данія
Реклама:
Матеріали за темою
Через обстріли росіян на Донеччині загинув працівник електростанції - Міненерго 21 червня 2024, 11:40
Внаслідок нічної атаки пошкоджені об’єкти енергосистеми в чотирьох областях 20 червня 2024, 09:14
Кредит для Хмельницької АЕС: Галущенко розповів, за які кошти добудують станцію 17 червня 2024, 14:18
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті