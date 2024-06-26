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Rozetka закриє свій найбільший офлайн-магазин на "Почайній" у Києві

Середа, 26 червня 2024, 18:02 - Олексій Павлиш
 
Фото: Rozetka

Онлайн-гіпермаркет Rozetka 30 червня закриває свій магазин на проспекті Степана Бандери у Києві, що знаходиться біля метро "Почайна".

Про це повідомив Forbes Ukraine співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

Зазначається, що це була найбільша торгова точка ритейлера площею 4000 кв. м - її відкрили у 2017 році.

"Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром", - заявив Чечоткін. Приміщення на проспекті Степана Бандери, в якому працювала Rozetka, компанія орендувала - вона покидає будівлю, додав він.

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Зараз у мережі працює 486 магазинів, пише видання.

Таким чином, у Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазини: в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному і в Харкові на вулиці Клочковській. Всі вони продовжують працювати, кажуть в компанії.

Економічна правда

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