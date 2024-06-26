Екоінспектори порахували екологічні збитки від знищення "Епіцентру" у Харкові

Знищення російськими окупантами "Епіцентру" у Харкові 25 травня призвело до значного забруднення повітря і земельних ресурсів, збиток від якого оцінюють приблизно у 860 млн грн.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Харківській області.

За розрахунками екоінспекторів, шкода, завдана неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить 4,23 млн грн.

"Крім того, внаслідок руйнації будівлі гіпермаркету відбулося засмічення земельних ресурсів, що спричинило додаткові екологічні збитки. Інспекція оцінила шкоду від засмічення земельних ресурсів у 855,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

Екоінспектори також додали, що матеріали та розрахунки завданих збитків вже направлено до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Нагадаємо:

25 травня 2024 року ворожий ракетний удар керованими авіабомбами прийшовся по будівельно-господарському гіпермаркету "Епіцентр К". Серед людей, які перебували в "Епіцентрі" в момент удару, багато загиблих, поранених та зниклих безвісти.

Реклама:

Економічна правда