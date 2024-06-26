НКРЕКП створила стимули для розвитку маневрової генерації в Україні 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 26 червня підтримала рішення щодо запуску спецаукціонів для придбання оператором передачі допоміжної послуги з надання резервів регулювання частоти та активної потужності на період від одного до п'яти років.

Відповідне рішення про внесення змін до низки своїх постанов комісія ухвалила на засіданні в середу, передає LIGA.net.

Мета постанови – сприяння інвестиціям у маневрову енергогенерацію або установки зберігання енергії, пояснив під час засідання директор департаменту енергоринків НКРЕКП Ілля Сидоров.

Довгострокові контракти на допоміжні послуги можуть стати "поворотним моментом у розвитку не тільки систем накопичення енергії, але й балансуючої генерації", сказав під час засідання голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Реклама:

"Ми впроваджуємо унікальний досвід, коли такі довгострокові контракти запроваджуються на допоміжні послуги. Я вважаю, що це надасть змогу як залучати банківські кредити, так і забезпечити пристойну окупність проєктів.

Середньорічні ціни на допоміжні послуги в інших країнах говорять про те, що Україна у цьому плані є преміальним ринком і вочевидь залишатиметься певний час. Ми будемо готові в найкоротші терміни провести перший аукціон", – зазначив Кудрицький.

За словами менеджера ДТЕК Вадима Уткіна, введення довгострокових аукціонів прискорить темпи будівництва нової генерувальної потужності, передає "Інтерфакс-Україна".

Реклама:

Водночас він запропонував розглянути можливість перегляду граничних цін на допоміжні послуги в бік зростання, що, на його думку, буде найкращим способом стимулювання (на своїй фейсбук-сторінці він зазначив, що український прайскеп на РПЧ (резерв підтримки частоти) - 31 EUR/МВт-год).

"Якщо не вистачатиме граничної ціни, повернемося до цього питання, але поки що бачимо, що її вистачає", - відповів на це голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Нагадаємо:

Головною причиною виникнення дефіциту генеруючих потужностей є масовані ракетно-дронові удари ворога, через які втрачено понад 9 ГВт маневрової генерації.

Економічна правда