Зеленський доручив спростити видачу документів на зруйноване житло у прифронтових районах  

Президент України Володимир доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Таке доручення Зеленський надав під час робочої поїздки у Донецьку область.

У повідомленні також йдеться, що начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що тривають роботи з відновлення водопостачання Покровська, евакуація людей із прифронтових районів.

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Філашкін також розповів про добудову ліній оборони. За його словами, третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні, готова на 90%.

Він також зазначив, що обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд.

Нагадаємо:

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В Україні врегульовано питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях.

Проблема полягала в тому, що регіональні підрозділи Державної податкової служби блокували податкові накладні суб’єктів господарювання із прифронтових територій через відсутність у них актів про розмінування місцевості.

Економічна правда