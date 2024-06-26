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Зеленський доручив спростити видачу документів на зруйноване житло у прифронтових районах  

Середа, 26 червня 2024, 15:42 - Віктор Волокіта

Президент України Володимир доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Таке доручення Зеленський надав під час робочої поїздки у Донецьку область. 

У повідомленні також йдеться, що начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що тривають роботи з відновлення водопостачання Покровська, евакуація людей із прифронтових районів.

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Філашкін також розповів про добудову ліній оборони. За його словами, третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні, готова на 90%. 

Він також зазначив, що обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд. 

Нагадаємо: 

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В Україні врегульовано питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях.

Проблема полягала в тому, що регіональні підрозділи Державної податкової служби блокували податкові накладні суб’єктів господарювання із прифронтових територій через відсутність у них актів про розмінування місцевості.

Економічна правда 

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