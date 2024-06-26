Понад 5,8 мільярдів гривень податків та зборів сплатив WOG за 5 місяців 2024 року

Сумарно за 5 місяців 2024 року мережа АЗК WOG перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,82 мільярдів гривень. З них 797,25 мільйона – це податки з операційної діяльності* і 5,023 мільярда гривень – податки при імпорті.

Якщо перевести вище зазначений обсяг сплачених податків, то з кожного реалізованого літра пального у мережі WOG сплачено 1,9 гривень податків з операційної діяльності.

"Великий бізнес – це велика відповідальність. Зокрема відповідальність за сплату податків, які формують дохідну частину бюджету і йдуть на фінансування армії. Ще кілька років тому тільки поодинокі компанії публічно звітували про обсяг сплачених податків, на сьогодні – це стало неписаним стандартом. Все більше великих компаній, як виробничих, і особливо в сегменті ритейлу, звітують публічно та відкрито. Понад 2 мільйону гривень операційних податків сплатив кожен працюючий АЗК мережі WOG за 5 місяців – це більш ніж красномовний аргумент", - підкреслив Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG.

Податки на персонал за 5 місяців 2024 року склали понад 290,4 мільйона гривень, що на 61% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. В цю суму входять єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

Сьогодні лояльність до брендів перестала мірятися знижками чи бонусами, фактично – це діалог бренду і клієнтів на рівні цінностей. Клієнт, обираючи мережу, свідомо звертає увагу на публічну позицію бізнесу: які податки він сплачує, чи платить "добровільний податок" - фінансує ініціативи, спрямовані на підтримку Сил оборони.

"Компанії та бренди в свідомості людей розділились за принципом "свій-чужий", який став чи не більш важливим, ніж впізнаваність бренду мережі. В категорію "свій" потрапляють відповідальні бізнеси, які не просто декларують підтримку держави, а підкріплюють це конкретними мільйонами та мільярдами гривень, спрямованих до бюджету та на підтримку Сил оборони", - зазначив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

Так, тільки в 2024 році спільно з партнерами WOG реалізував низку проєктів, які дали можливість забезпечити військових Сил ТРО ЗСУ понад 1 млн хімічних грілок, акумулювати 2 млн грн на підтримку дітей загиблих захисників і захисниць, закупити й передати Силам оборони 371 FPV-дрон, 15 снайперських комплексів, 19 комплексів вітчизняних БПЛА "АРЕС", а також разом зі спільнотою PRIDE компанія задонатила 5,8 млн грн на закупівлю РЕБів для підрозділів Національної гвардії.

Наразі ж WOG спільно з ПриватБанком та Благодійним фондом Сергія Притули реалізовують проєкт "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів", який має на меті зібрати бойовий "загін роботів" із 60 роботизованих турелей "ШаБля" та безпілотних платформ "Рись", вартістю 50 млн грн задля захисту життя військових.

*до складу податків з операційної діяльності входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого при імпорті), роздрібний акциз, ПДФО, військовий збір, плата за землю, ЄСВ.