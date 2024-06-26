В Україні активізувалися рейдери: кількість справ зросла у півтора раза за місяць

ОПЕНДАТАБОТ

На початку 2024 року відкривалось по 32 нових проваджень за статтями про рейдерство на місяць, а вже у травні – 52.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

З початку 2024 року в Україні зросла кількість кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій – на 30%, порівняно з 2023, коли було відкрито 147 справ.

Зазначається, що Від початку року було відкрито 188 проваджень. Проте це все ще удвічі менше ніж до великої війни, адже у 2021 було відкрито 398 справ.

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Найчастіше фіксують рейдерство через підробку документів: 138 або 73% від усіх справ цього року.

В повідомленні додають, що від початку року до суду не надійшло жодної нової справи по протидії господарській діяльності та протиправному заволодінню майна підприємства.

Нагадаємо:

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Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість справ про рейдерство в Україні стрімко зростає, левова частка проваджень відкривається за підробку документів