Уряд затвердив Національний план з енергетики та клімату

Кабінет міністрів 25 червня схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що НПЕК є стратегічним документом, який спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для сталого розвитку України.

Україна розробила НПЕК відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1999 та з урахуванням найкращих практик країн - членів ЄС, у межах своїх зобов'язань як договірної сторони Енергетичного Співтовариства та у процесі набуття членства в ЄС, зазначили у Мінекономіки.

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Серед основних цілей НПЕК, зокрема:

скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року;

досягнення 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому енергоспоживанні;

поглиблення диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника;

первинне споживання енергії не більше 72,224 млн т н.е., кінцеве споживання енергії 42,168 млн т н.е. (т н.е. – тонна нафтового еквівалента).

"Уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату у той самий день, коли розпочалися переговори про вступ до Європейського Союзу. Це символічно, оскільки створення цього документу є важливою частиною євроінтеграційного процесу. Національний план був підготовлений у рекордно короткі строки - менше ніж за рік", – наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, потреби в інвестиціях сукупно становлять від 41,5 млрд дол США. Його реалізація не лише сприятиме декарбонізації економіки України, а й відкриє значні можливості для залучення ресурсів для виконання Плану.

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