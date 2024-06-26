Нафта зростає на прогнозах скорочення запасів та ризиках на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли через конфлікт на Близькому Сході та прогнозами щодо можливого скорочення запасів у третьому кварталі - під час піку попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 40 центів, або на 0,5%, до 85,41 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 43 центи, або 0,5%, до 81,26 долара за барель.

"Схоже, що ринок поки що відкидає побоювання щодо попиту, очікуючи скорочення запасів у піковий сезон попиту в третьому кварталі. Сьогоднішні офіційні дані Управління з енергетичної інформації (EIA) про запаси нададуть ринку подальші вказівки щодо тенденції", - сказав Сувро Саркар, керівник групи по роботі з енергетичним сектором в DBS Bank.

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Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси сирої нафти в США зросли на 914 000 барелів за тиждень, що закінчився 21 червня, згідно з даними джерел на ринку. Аналітики, опитані агентством Reuters, очікують, що минулого тижня запаси сирої нафти скоротилися майже на 3 мільйони барелів.

"Наш баланс свідчить про те, що в третьому кварталі дефіцит на світовому ринку становитиме приблизно 1,5 мільйона барелів на добу через продовження скорочення видобутку ОПЕК+ та зростання сезонного попиту, що зазвичай спостерігається в третьому кварталі. Ми вже бачимо ознаки посилення попиту на нафту на фізичному ринку Північного моря".

Крім того, зростаючі геополітичні ризики, пов'язані з атаками хуситів у Червоному морі і посиленням бойових дій між Ізраїлем і Хезболлою в Лівані, також сприятливо впливають на ціни на нафту, вважає Саркар з DBS.

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Єменське пов'язане з Іраном угрупування Хуті з листопада завдає ударів з безпілотників і ракет по судноплавних шляхах, заявляючи про свою солідарність з палестинцями в Газі у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Це порушило судноплавство в коридорі Червоного моря, що викликало занепокоєння щодо вантажопотоку.

Економічна правда.