Удар балістикою по Одещині: пошкоджено адмінбудівлю

В ніч на 26 червня російські окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Одещини – пошкоджено адмінбудівлю, ніхто не постраждав.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, Сили оборони півдня України

Дослівно Кіпер: "Вночі ворог завдав удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини.

У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали".

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Деталі: Сили оборони півдня країни повідомили, що вночі окупанти атакували південні регіони.

Так, перший удар росіяни спрямували з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою по Миколаївщині. Внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не ушкоджені.

Другий удар – балістична ракета по Одещині.

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Нагадаємо:

У ніч на середу в Одеській області пролунав вибух. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одещини.

Українська правда