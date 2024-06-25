Абоненти Київстар зібрали понад 12 млн гривень для Повітряного командування "Південь" в рамках спільної ініціативи з фондом "Повернись живим"

В рамках спільної ініціативи Київстар та фонду "Повернись живим", компанія "Київстар", її абоненти та небайдужі українці долучилися до забезпечення мобільними системами зв’язку для Повітряного командування "Південь".

Починаючи з квітня поточного року на реалізацію проєкту зібрано вже 62,7 млн гривень, з яких зокрема 12,3 мільйони гривень – завдяки благодійній Суперсилі "Допомога ЗСУ", котра доступна абонентам Київстар в рамках більшості тарифних планів передплати.

"Компанія Київстар продовжує підтримувати захисників, які боронять Україну. Наразі наша мета – акумулювати 65 млн грн, аби забезпечити ПвК "Південь" десятьма комплексними апаратного зв’язку та необхідним обладнанням. Ми вдячні усім, хто долучається до збору та підтримує проєкт", — зазначає Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

Підсилення ефективної роботи ППО на південному напрямку — важлива ініціатива для Київстар, адже ПвК "Південь" прикриває Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, а також частково Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області.

Аби підтримати збір, національний мобільний оператор зі свого боку вже перерахував 50 мільйонів гривень на цей проєкт.

Крім того, понад 400 тисяч гривень було зібрано силами українців безпосередньо на рахунок фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим".

Комплексні апаратні зв’язку (КАЗи) — це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені Фондом і військовими Протиповітряної оборони, завдяки яким відбувається координація роботи й організація звʼязку між підрозділами ППО.

За потреби, їх можна використовувати як командно-штабні машини, що приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають її у бойові підрозділи, котрі знищують ворожі цілі.

Кожен, хто хоче долучитися до збору, може зробити індивідуальний внесок на рахунок ініціативи. А абоненти Київстар можуть підключити унікальну благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ" — це спеціальна підписка, яка дозволяє клієнтам робити щомісячний донат на розмінування у розмірі до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком.

Донат автоматично списується при оплаті тарифу без додаткових платежів для абонента, поки у нього підключена Суперсила "Допомога ЗСУ", яка доступна у більшості тарифів передплати Київстар.

Як взяти участь у зборі:

Переконайтесь, що у вашому тарифі є Суперсила "Допомога ЗСУ" — це зручно зробити у додатку Мій Київстар; Підключіть Cуперсилу "Допомога ЗСУ" — це можна зробити через додаток Мій Київстар, за номером 500 або за допомогою USSD-запиту *550*11*1#; Просто сплачуйте за свій тариф, як завжди, а Київстар перерахує до 50 грн з кожної оплати тарифу до фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, що ініціатива "Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО" — це спільний проєкт Київстар та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим", який стартував у квітні 2024 року і триватиме до досягнення цільової суми збору в розмірі 65 мільйонів гривень.