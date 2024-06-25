Данія першою в Європі оподатковуватиме викиди сільського господарства

Уряд Данії в ніч проти вівторка, 25 червня, погодив запровадження першого в Європі податку на викиди вуглекислого газу в сільському господарстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Домовленості про оподаткування сільського господарства через шкідливі викиди в Данії досягли після п'ятимісячних переговорів із фермерськими та природоохоронними групами.

Згідно з домовленістю, з 2030 року фермери повинні будуть платити 120 данських крон (16 євро) за метричну тонну викидів в еквіваленті вуглекислого газу, а з 2035 року ставка зросте до 300 крон (40 євро).

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Данський уряд також виділить 5,3 мільярда євро на заліснення 250 тисяч гектарів сільськогосподарських земель до 2045 року, відведе 140 тисяч гектарів низинних земель до 2030 року і викупить певні фермерські господарства для скорочення викидів азоту.

Міністерка економіки Данії Стефані Лосе заявила, що угода "стане основою для історичної реорганізації та реструктуризації земельних ресурсів і виробництва продуктів харчування в Данії". Її ще має схвалити парламент, який збереться після літніх канікул.

Данія є одним із найбільших експортерів свинини та молочних продуктів у світі. За прогнозами, до 2030 року на сільське господарство припадатиме 46% викидів у країні.

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Європейська правда