Німеччина допоможе створити в Україні два фонди з підтримки малого і середнього бізнесу

Німецький уряд візьме участь у трансформації Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та створить Альянс підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що спільна німецько-українська ініціатива "Візія: ФРП 2.0"/Vision: BDF 2.0 спрямована на трансформацію Фонду на повноцінну національну установу розвитку для підтримки МСП в Україні.

Вона буде реалізовуватись у три етапи:

Реклама:

Перетворення Фонду на стійку, надійну та незалежну установу для розробки та впровадження проєктів міжнародної та державної підтримки у сфері забезпечення доступу МСП до фінансування. На цьому етапі у Фонді відбудеться комплексна реформа корпоративного управління, яка передбачає створення наглядової ради, яка включатиме представників уряду та більшість членів якої будуть незалежними. Фонд подасть заявку на проходження оцінки відповідності вимогам ЄС, що в разі успіху дозволить йому безпосередньо залучати кошти від ЄС. Це значно пришвидшить розробку та розгортання програм відновлення України, а також зробить ФРП одним із українських лідерів євроінтеграції. Зміцнений ФРП буде спроможним вийти на ринки капіталу та мобілізувати кошти приватних інвесторів для фінансування програм відновлення української економіки.

"Основна група міжнародних партнерів, включно з Німеччиною, ЄС, Світовим банком, Японським агентством міжнародного співробітництва та Люксембурзьким агентством з розвитку, узяли на себе зобов’язання досягти трансформації ФРП на повноцінну національну установу розвитку для МСП та зробити її рушійною силою економічного відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Ще одна ініціатива України та Німеччини - Альянс за стійкість МСП / SME Resilience Alliance

"Україна та Німеччина запропонували посилити міжнародну підтримку українських МСП шляхом заснування Альянсу, метою якого є зробити українські МСП більш стійкими під час війни, а також готовими до відбудови та відновлення", - заявили у Мінфіні.

Реклама:

Зазначається, що Альянс мобілізує підтримку за трьома напрямами:

Реформування української політики щодо МСП.

Покращення інституційної бази, включно з трансформацією Фонду розвитку підприємництва у міцну та надійну українську фінансову інституцію розвитку для забезпечення економічного відновлення.

Надання фінансування МСП.

"Усі учасники-засновники сприяють цілям Альянсу шляхом фінансових інвестицій, консультування з питань політики та програм посилення інституційної спроможності. Загальний розмір узятих зобов’язань, які сприятимуть досягненню цілей Альянсу, перевищує 7 мільярдів євро за поточними та новими програмами МСП. З цієї суми, понад 4,5 мільярдів євро становлять нові програми", - йдеться у повідомленні.