Німеччина допоможе створити в Україні два фонди з підтримки малого і середнього бізнесу
Німецький уряд візьме участь у трансформації Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та створить Альянс підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що спільна німецько-українська ініціатива "Візія: ФРП 2.0"/Vision: BDF 2.0 спрямована на трансформацію Фонду на повноцінну національну установу розвитку для підтримки МСП в Україні.
Вона буде реалізовуватись у три етапи:
- Перетворення Фонду на стійку, надійну та незалежну установу для розробки та впровадження проєктів міжнародної та державної підтримки у сфері забезпечення доступу МСП до фінансування. На цьому етапі у Фонді відбудеться комплексна реформа корпоративного управління, яка передбачає створення наглядової ради, яка включатиме представників уряду та більшість членів якої будуть незалежними.
- Фонд подасть заявку на проходження оцінки відповідності вимогам ЄС, що в разі успіху дозволить йому безпосередньо залучати кошти від ЄС. Це значно пришвидшить розробку та розгортання програм відновлення України, а також зробить ФРП одним із українських лідерів євроінтеграції.
- Зміцнений ФРП буде спроможним вийти на ринки капіталу та мобілізувати кошти приватних інвесторів для фінансування програм відновлення української економіки.
"Основна група міжнародних партнерів, включно з Німеччиною, ЄС, Світовим банком, Японським агентством міжнародного співробітництва та Люксембурзьким агентством з розвитку, узяли на себе зобов’язання досягти трансформації ФРП на повноцінну національну установу розвитку для МСП та зробити її рушійною силою економічного відновлення України", - йдеться у повідомленні.
Ще одна ініціатива України та Німеччини - Альянс за стійкість МСП / SME Resilience Alliance
"Україна та Німеччина запропонували посилити міжнародну підтримку українських МСП шляхом заснування Альянсу, метою якого є зробити українські МСП більш стійкими під час війни, а також готовими до відбудови та відновлення", - заявили у Мінфіні.
Зазначається, що Альянс мобілізує підтримку за трьома напрямами:
- Реформування української політики щодо МСП.
- Покращення інституційної бази, включно з трансформацією Фонду розвитку підприємництва у міцну та надійну українську фінансову інституцію розвитку для забезпечення економічного відновлення.
- Надання фінансування МСП.
"Усі учасники-засновники сприяють цілям Альянсу шляхом фінансових інвестицій, консультування з питань політики та програм посилення інституційної спроможності. Загальний розмір узятих зобов’язань, які сприятимуть досягненню цілей Альянсу, перевищує 7 мільярдів євро за поточними та новими програмами МСП. З цієї суми, понад 4,5 мільярдів євро становлять нові програми", - йдеться у повідомленні.