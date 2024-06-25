За місяць вклади українців у банках зросли на 21,9 мільярдів
Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У повідомленні йдеться, що від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 млрд грн.
Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Водночас, вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.
У Фонді також розповіли, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня:
- вклади у національній валюті – 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за травень);
- вклади в іноземній валюті – 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).
У Фонді додали, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 138,8 млрд грн (11% від загальної суми вкладів).
Нагадаємо:
У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з грудня 2020 року видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд гривень.
Економічна правда