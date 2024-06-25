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За місяць вклади українців у банках зросли на 21,9 мільярдів

Вівторок, 25 червня 2024, 13:14

Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У повідомленні йдеться, що від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 млрд грн. 

Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Водночас, вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

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У Фонді також розповіли, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня:

  • вклади у національній валюті – 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за травень);
  • вклади в іноземній валюті – 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).

У Фонді додали, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 138,8 млрд грн (11% від загальної суми вкладів).

Нагадаємо: 

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У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з грудня 2020 року видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд гривень.

Економічна правда 

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