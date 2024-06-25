Найбільші музичні лейбли світу судяться через авторські права з ШІ

Найбільші світові звукозаписні лейбли судяться з двома стартапами у сфері штучного інтелекту (ШІ) через ймовірне порушення авторських прав.

Про це повідомляє BBC.

Фірми, серед яких Sony Music, Universal Music Group і Warner Records, заявляють, що компанії Suno і Udio порушили авторські права в неймовірних масштабах.

Вони стверджують, що їх програмне забезпечення краде музику, щоб отримувати схожі роботи, і вимагають компенсації у розмірі 150 000 доларів за кожну роботу.

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Компанія Suno, яка має партнерство з Microsoft, випустила свій перший продукт минулого року і стверджує, що понад 10 мільйонів людей скористалися її інструментом для створення музики. Також компанія залучила 125 мільйонів доларів від інвесторів.

Нью-Йоркська компанія Udio, відома як Uncharted Labs, підтримується відомими венчурними інвесторами.

Прихильники ШІ порівняли машинне навчання з тим, як люди навчаються, читаючи, слухаючи та дивлячись попередні роботи інших митців.

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Але в скаргах, поданих до федеральних судів у штатах Массачусетс і Нью-Йорк, звукозаписні компанії стверджують, що фірми просто заробляють гроші на копіюванні пісень.

У скаргах йдеться про те, що Суно та Udio продюсують такі пісні, як "Prancing Queen", які навіть віддані фанати ABBA не зможуть відрізнити від автентичних записів гурту.

"Їх мотив є нахабно комерційним і загрожує витіснити справжній людський артистизм, який лежить в основі захисту авторських прав", - йдеться в позовах звукозаписних лейблів.

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