Найгірша ситуація з заторами коштує Нью-Йорку 9 мільярдів доларів

Нью-Йорк другий рік поспіль лідирує як найбільш перевантажене автомобілями місто у світі, що коштує місту приблизно 9,1 мільярда доларів втраченого часу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через простій під час довгих заторів, особливо в ділових районах, Нью-Йорк потенційно втрачає 9,1 млрд дол. Сумарно затори на дорогах у США коштували 70,4 млрд дол у 2023 році.

Звичайний автомобіліст, який проїжджає містом, торік втратив 101 годину через затори в піковий час, що є найбільшим показником серед майже 1000 міст у всьому світі.

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В повідомленні зазначають, що сплеск заторів у містах свідчить про відродження економічного пожвавлення після COVID-19, але він також призвів до мільярдних втрат часу для водіїв.

Повідомляється, що у 2023 році затори на дорогах коштували США понад 70,4 мільярда доларів, що на 15% більше, ніж у 2022, а водій в середньому втрачає 42 години через затори на дорогах.

Для вирішення цієї проблему була запропонована ініціатива зі стягнення плати за затори, перша в США. Вона передбачає стягнення плати з водіїв, які в'їжджають у центральний діловий район Манхеттена, центрального ділового району Нью-Йорка.

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Зазначається, що Мехіко посіло друге місце у рейтинговому списку, за ним йдуть Лондон, Париж і Чикаго. Рейтинг визначається впливом заторів відносно кількості населення.

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