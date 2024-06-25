Росія атакувала залізничну інфраструктуру Донеччини

фото: УЗ

24 червня Росія атакувала залізничну інфраструктуру Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.

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фото: уз

"Попри ворожі обстріли продовжуємо рух за графіком!", – наголосили в УЗ.

Нагадаємо:

25 червня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловій забудові одного з найбільших районів Харкова.

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