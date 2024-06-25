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Росія атакувала залізничну інфраструктуру Донеччини

Вівторок, 25 червня 2024, 10:51 - Анастасія Дячкіна
 
фото: УЗ

24 червня Росія атакувала залізничну інфраструктуру Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську. 

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний. 

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив. 

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фото: уз

"Попри ворожі обстріли продовжуємо рух за графіком!", – наголосили в УЗ. 

Нагадаємо: 

25 червня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловій забудові одного з найбільших районів Харкова.

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Укрзалізниця інфраструктура війна
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