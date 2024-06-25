Засновник Wikileaks Ассанж вийшов із британської в’язниці

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Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж вийшов з в’язниці Великої Британії після досягнення угоди з владою США.

Про це йдеться на офіційному акаунті WikiLeaks в Х.

"Джуліан Ассанж на волі. Він покинув вʼязницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1 901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондону і в другій половині дня був відправлений до аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Велику Британію", – сказано у дописі.

За даними CBS, американського партнера BBC, Ассанж не перебуватиме під вартою в США і йому буде зараховано час, проведений у в'язниці у Великій Британії. Згідно з листом міністерства юстиції, Ассанж повернеться до Австралії.

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Раніше видання CNN повідомляло, що Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, повʼязаному з його ймовірною роллю в одному з найбільших порушень секретних матеріалів уряду США, в рамках угоди з міністерством юстиції.

Це дозволить йому уникнути покарання у США, оскільки угода передбачає 62-місячне увʼязнення, що еквівалентно терміну, який Ассанж вже відбув у лондонській вʼязниці, поки оскаржував рішення про екстрадицію до США.

Очікується, що угода, за якою він визнає себе винним за одним звинуваченням, буде завершена в суді на Північних Маріанських островах у середу, 26 червня. Віддалені тихоокеанські острови, співдружність США, розташовані набагато ближче до Австралії, ніж федеральні суди США на Гаваях або в континентальній частині США.

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Нагадаємо:

Сайт Wikileaks, який Ассанж заснував у 2006 році, стверджує, що опублікував понад 10 мільйонів документів, які уряд США пізніше назвав "одним із найбільших компромісів секретної інформації в історії Сполучених Штатів".

У 2010 році веб-сайт опублікував відео з американського військового гелікоптера, на якому було показано більше десятка іракських мирних жителів, зокрема двох репортерів Reuters, які були вбиті в Багдаді.

У Швеції Ассанжу також висунули окремі звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, які він заперечував. Він провів сім років, переховуючись у посольстві Еквадору в Лондоні, стверджуючи, що шведська справа призведе його до США.