Ціни на нафту стабільні, оскільки інфляційні побоювання обмежують літній оптимізм щодо попиту

Ціни на нафту мало змінилися після зростання на попередній сесії, оскільки інвестори були обережними напередодні даних по споживчих цінах в США, навіть попри те, що очікуване збільшення попиту влітку підтримало ринок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з розрахунком у серпні подорожчали на 5 центів до $86,06 за барель. Ф'ючерси на американську нафту з поставкою в серпні зросли на 6 центів до 81,69 долара за барель після зростання на 1,1% напередодні.

Минулого тижня обидва індекси зросли приблизно на 3%, ознаменувавши собою два тижні зростання поспіль.

Реклама:

Попит на бензин зростає, а запаси нафти і палива скоротилися, оскільки США входить у піковий літній період споживання.

Очікується, що запаси сирої нафти в США скоротилися на 3 мільйони барелів за тиждень до 21 червня, як показало попереднє опитування Reuters. Очікується, що запаси бензину також скоротилися, в той час, як запаси дистилятів, ймовірно, зросли минулого тижня.

"Зростання цін на нафту було спровоковане оптимістичними прогнозами попиту та скороченням запасів у США. Оскільки Північна півкуля вступає в спекотне літо і наближається сезон ураганів, очікується, що попит продовжить зростати в найближчі місяці", - зазначає незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг.

Реклама:

Проте інвестори з обережністю ставляться до подальшого зростання цін на нафту, побоюючись, що відносно високі відсоткові ставки обмежать зростання споживання палива через згортання економіки.

Економічна правда.