Європейський інвестиційний банк планує збільшити свої інвестиції в оборону

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір збільшити свої інвестиції в європейську оборону, маючи намір влити в цей сектор ще 6 мільярдів євро.

Про це в інтерв'ю Reuters сказала президентка ЄІБ Надя Кальвіньйо, передає "Європейська правда".

За її словами, потрібно зміцнювати європейську безпекову і оборонну промисловість.

"Ми виділили 8 мільярдів євро на інвестиції в цю сферу, з яких лише 2 мільярди були інвестовані", – зазначила Кальвінйо.

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Вона повідомила, що для інвестування коштів була створена спеціальна команда. "Ми створили спеціальний офіс, щоб прискорити освоєння виділених 6 мільярдів євро", – сказала вона.

"Ми активно співпрацюємо з європейською промисловістю, тому слід очікувати, що в другій половині року буде розроблено низку проєктів", – розповіла Кальвіньйо, виділивши безпеку кордонів, військову мобільність, розмінування та військові госпіталі.

ЄІБ, який підтримують країни регіону, має великий фінансовий вплив, хоча й обережно ставиться до підтримки оборони. Він підтримав супутниковий проєкт у Польщі і німецького виробника безпілотників, але тримається подалі від боєприпасів.

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Нещодавно ЄІБ змінив правила, що лежать в основі його діяльності, дозволивши йому кредитувати або опосередковано інвестувати в оборонні компанії.

Тім Лоуренсон з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що цей крок є символічно важливим і стане сигналом для інших банків, які часто беруть приклад з ЄІБ, що підтримка оборонних компаній є прийнятною.

"Будь-який європейський танк складається з тисяч деталей, виготовлених сотнями невеликих оборонних компаній по всій Європі. Ці компанії з усіх сил намагалися отримати кредити і виграють від цього найбільше", – пояснив він.

"Звичайно, 8 мільярдів євро – це мало в порівнянні з європейськими оборонними витратами на 2024 рік в 476 мільярдів доларів, а тим більше з витратами США в 968 мільярдів доларів", – сказав експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 червня виступив на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу на запрошення топдипломата ЄС Жозепа Борреля і заявив про необхідність прискорити військову допомогу.

Також стало відомо, що країни ЄС у понеділок схвалили перший транш у розмірі до 1,4 мільярда євро на військову допомогу Україні, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Європейська правда