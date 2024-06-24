Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування

Жінки в США заощадили лише третину суми, яку чоловіки відклали на пенсію, що створює потенційну кризу серед жінок-пенсіонерок.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з опитуванням, медіана чоловічих пенсійних заощаджень становить 157 тис дол, тоді як жінки - лише 50 тис дол.

"Фінансове майбутнє певних груп населення, таких як жінки, є особливо нестабільним. Жінкам складніше заощаджувати на пенсію", – зазначила у своїй заяві генеральний директор американського страхового банку Prudential, Керолайн Фіні.

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Вона також назвала інфляцію, ціни на житло та зміни в податковій політиці основними перешкодами для жіночих заощаджень.

Порівняно з опитаними чоловіками, жінки втричі частіше зосереджені на забезпеченні своєї сім'ї та дітей, ніж на заощадженнях.

Повідомляється, що серед респондентів 46% чоловіків сказали, що з нетерпінням чекають виходу на пенсію і мають більше планів на цей час, порівняно з 27% опитаних жінок.

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Економічна правда