Понад 200 мільйонів метричних тонн рідкісних металів знайшли поблизу острова в Японії

Понад 200 мільйонів метричних тонн марганцевих мінеральний утворень – конкрецій, багатих рідкісними металами, існують на морському дні поблизу острова Мінаміторісіма.

Про це повідомляє пресслужба The Japan Times.

Некомерційна організація Nippon Foundation та національний університет Токіо виявили величезну кількість концентрацій мінералів на морському дні, які містять велику кількість рідкісних металів, таких як кобальт і нікель.

Зазначається, що обидва метали необхідні для літій-іонних батарей .

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Дослідження охоплювало територію на глибині приблизно 5000 метрів у економічній зоні Японії поблизу тихоокеанського острова Мінаміторісіма.

Повідомляється, що в досліджуваній зоні площею 100 квадратних кілометрів є 234 мільйони метричних тонн таких конкрецій і що кількості нікелю в них достатньо, щоб забезпечити споживання Японії на 75 років, а кобальту вистачає приблизно на 11 років.

Планується, що до кінця березня 2026 року команда почне видобування 2500 метричних тонн корисних копалин на день в рамках експериментального проєкту.

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Економічна правда