ЄС запровадив санкції проти шістьох російських хакерів

Рада ЄС схвалила додаткові обмежувальні заходи проти шести російських хакерів, причетних до кібератак проти країни ЄС та України.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

"Вперше обмежувальні заходи вживаються проти кіберзлочинців, які використовують кампанії з вимагання викупу проти життєво важливих послуг, таких як охорона здоров'я та банківська справа", - додали в ЄС.

До нових списків потрапили два члени "групи Каллісто" - Руслан Перетятько та Андрій Корінець.

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"Група Каллісто" - це група офіцерів російської військової розвідки, які проводять кібероперації проти країн-членів ЄС і третіх країн за допомогою тривалих фішингових кампаній, спрямованих на викрадення конфіденційних даних, що стосуються критично важливих державних функцій, включаючи оборону і зовнішні відносини.

Також санкції ввели проти Олександра Склянка та Миколи Черних з хакерської групи Armageddon, яку курує Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ. Ця група здійснювала різні кібератаки на уряди країн-членів ЄС та України, в тому числі за допомогою фішингових електронних листів та шкідливого програмного забезпечення, наголосили в Брюсселі.

Крім того, під санкції потрапили Михайло Царьов і Максим Галочкін, ключові гравці у розгортанні шкідливих програм "Conti" і "Trickbot", а також причетні до хакерської групи Wizard Spider. Trickbot - це шкідлива шпигунська програма, створена і розроблена групою Wizard Spider, яка проводила кампанії з вимагання викупу в різних секторах, включаючи такі основні послуги, як охорона здоров'я та банківська справа, і тому несе відповідальність за значні економічні збитки в Європейському Союзі.

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Загалом режим кіберсанкцій ЄС застосовано щодо 14 фізичних та чотирьох юридичних осіб. Він передбачає заморожування активів та заборону на в'їзд кіберзлочинців на територію ЄС, а також арешт їхніх рахунків у банках держав-членів ЄС.

Економічна правда