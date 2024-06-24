В уряді Німеччини відкинули ідею депортації безробітних українських біженців

Уряд Німеччини відкидає ідею депортації українських біженців, які не бажають працювати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Речник Міністерства закордонних справ у Берліні пояснив неможливість депортацій тим, що Росія щодня атакує об'єкти по всій Україні і намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.

"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", – підкреслив він, відповідаючи на відповідну вимогу лідера баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александера Добріндта.

Реклама:

"Більш ніж через два роки після початку (повномасштабної) війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", – сказав раніше Добріндт.

Раніше повідомляли, що у межах програми прискореної інтеграції українців на ринок праці Німеччини Jobturbo вдалось залучити близько 33 тисяч людей – ушестеро менше, ніж очікував німецький уряд.

Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Гайль закликав роботодавців брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.

Реклама:

Нагадаємо, раніше низка політиків у Німеччині закликала скасувати стандартну допомогу по безробіттю для українських біженців в країні – так звані "гроші для громадян" (Bürgergeld).

Європейська правда