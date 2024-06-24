В Одесі під час російського обстрілу зруйновано склад мережі "Таврія В"

В результаті ракетного удару російських окупантів по Одесі 24 червня зруйновано склад "Таврія В".

Це підтвердив засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов на своїй сторінці у Фейсбук.

"На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів - ні в перший раз, ні зараз. Три сотні співробітників складу цьому свідки", - написав Борис Музальові.

Нагадаємо:

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Внаслідок ранкового обстрілу Одеси 24 червня постраждали склади торгівельної мережі.

Економічна правда