В Одесі під час російського обстрілу зруйновано склад мережі "Таврія В"
Понеділок, 24 червня 2024, 15:27 -
В результаті ракетного удару російських окупантів по Одесі 24 червня зруйновано склад "Таврія В".
Це підтвердив засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов на своїй сторінці у Фейсбук.
"На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів - ні в перший раз, ні зараз. Три сотні співробітників складу цьому свідки", - написав Борис Музальові.
Нагадаємо:
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Внаслідок ранкового обстрілу Одеси 24 червня постраждали склади торгівельної мережі.
Економічна правда
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