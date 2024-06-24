В НБУ розповіли про різні думки щодо динаміки облікової ставки в цьому році 

9 з 11 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України підтримали зниження облікової ставки з 13,5% до 13%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як йдеться в повідомленні, це рішення враховує як поточні сприятливі макрофінансові тенденції, так і прогнозоване пришвидшення інфляції в другому півріччі, а також все ще суттєві ризики через наслідки війни.

"Вони погодилися, що таке обережне зниження ставки також відповідає наміру НБУ зберегти можливість громадян захистити свої заощадження від інфляції завдяки гривневим депозитам та ОВДП", - розповіли в НБУ.

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Водночас, там зазначили, що один учасник дискусії висловився за стрімкіше зменшення облікової ставки – до 12,5%.

Він зазначив, що фактична інфляційна динаміка залишається кращою за прогноз, а інфляційні очікування виглядають добре заякореними, тому НБУ може рухатися сміливіше.

Рішучіше зниження ставки підтримає відновлення економіки за збереження привабливості заощаджень у гривні.

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Ще один член КМП висловився за збереження облікової ставки на рівні 13,5%.

На його думку, за останні місяці баланс ризиків для інфляції скоріше погіршився з огляду на посилення тиску на валютному ринку та високоймовірне підвищення податків.

Він зазначив, що НБУ доцільно зробити паузу в зниженні ставки та оцінити ефекти від попередніх кроків з пом'якшення процентної політики.

В повідомленні також йдеться, що 7 з 11 учасників дискусії вважають, що потенціал для зниження облікової ставки зберігається. НБУ матиме можливість її зменшити щонайменше до 12–12,5% до кінця поточного року.

На думку 4 членів КМП, такий потенціал вже майже вичерпано, враховуючи ризики суттєвішого, ніж очікувалося, прискорення інфляції. Вони очікують, що облікова ставка залишатиметься незмінною щонайменше до кінця року.

Члени комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП):

Андрій Пишний – Голова Національного банку України,

Катерина Рожкова – перший заступник Голови,

Юрій Гелетій – заступник Голови,

Ярослав Матузка – заступник Голови,

Сергій Ніколайчук – заступник Голови,

Дмитро Олійник – заступник Голови,

Олексій Шабан – заступник Голови,

Первін Дадашова – директор Департаменту фінансової стабільності,

Володимир Лепушинський – директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу,

Олександр Арсенюк – в.о. директора Департаменту відкритих ринків,

Юрій Половньов – директор Департаменту статистики та звітності.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта до 13% з 14 червня.

Економічна правда