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Минулого тижня бізнес отримав 1,6 мільярда за програмою доступні кредити 5-7-9%

Понеділок, 24 червня 2024, 13:23 - Економічна правда

Протягом минулого тижня в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Минулого тижня в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 570 пільгових кредитів підприємцям на суму 1,6 млрд грн.

В повідомленні зазначають, що з 570, 486 кредитів надійшло від банків державного сектору економіки. Загальною сумою 1,2 млрд гривень.

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Повідомляється, що з початку 2024 року за цією програмою підприємці отримали 11 944 кредити на 45,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 8 985 кредитів на 23,5 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 56 086 кредитів на 222,7 млрд грн (у тому числі державними банками – 42 019 кредитів на 113,9 млрд грн), з яких станом на 24 червня 2024 року:

  • 20,33 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 62,03 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
  • 38,86 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 16,58 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,35 млрд грн – на антивоєнні цілі;
  • 14,28 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Зазначається, що за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 46 банками.

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З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо:

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з грудня 2020 року видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд гривень.

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