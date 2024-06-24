Нафта знизилася на побоюваннях щодо підвищення процентних ставок у США

Ціни на нафту знизилися через побоювання щодо підвищення процентних ставок на довший термін, що призвело до зростання курсу долара.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 5 центів до 85,19 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували $80,66 за барель, що на 7 центів нижче.

"Долар США відкрив торги сьогодні вранці і, схоже, піднявся вище після кращих даних PMI США в п'ятницю ввечері і політичних побоювань напередодні виборів у Франції", - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

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Сильніший долар робить деноміновані в доларах товари менш привабливими для власників інших валют.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, виріс після того, як дані індексу менеджерів із закупівель показали, що ділова активність в США в червні досягла 26-місячного максимуму.

Водночас, обидва еталонні контракти на нафту зросли минулого тижня приблизно на 3% на ознаках зростання попиту на нафтопродукти в США, а також на тлі скорочення видобутку ОПЕК+, що стримувало пропозицію.

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Економічна правда