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Ворог атакував Чернігівщину дроном-камікадзе, пошкоджені будівлі

Понеділок, 24 червня 2024, 09:17 - Анастасія Дячкіна

24 червня російський дрон-камікадзе типу Shahed атакував Чернігівський район, є пошкодження будинків. 

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, внаслідок ураження дроном-камікадзе у Чернігівському районі пошкоджено три будинки, два магазини та будівля сільської ради. 

Як підкреслив Чаус, за попередніми даними, постраждалих немає.

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Нагадаємо: 

Внаслідок ракетної атаки на Київщину, що сталася в ніч на 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири в 8 багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель. 

війна житло
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