Ворог атакував Чернігівщину дроном-камікадзе, пошкоджені будівлі
Понеділок, 24 червня 2024, 09:17 -
24 червня російський дрон-камікадзе типу Shahed атакував Чернігівський район, є пошкодження будинків.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
За його словами, внаслідок ураження дроном-камікадзе у Чернігівському районі пошкоджено три будинки, два магазини та будівля сільської ради.
Як підкреслив Чаус, за попередніми даними, постраждалих немає.
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Нагадаємо:
Внаслідок ракетної атаки на Київщину, що сталася в ніч на 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири в 8 багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель.
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