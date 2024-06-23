Чергова проблема літаків Boeing: нідерландський літак був вимушений повернутись в аеродром

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Літак Boeing 777, що експлуатується нідерландською авіакомпанією KLM повернувся в амстердамський аеропорт Схіпхол після повідомлення про невизначену технічну проблему.

Про це повідомила національна служба управління повітряним рухом, передає Reuters.

Як повідомляють, Рейс KLM705, що прямував до Ріо-де-Жанейро, розвернувся над Бельгією після запиту на посадку в якості запобіжного заходу, повідомив представник голландської авіадиспетчерської служби.

KLM заявила, що безпеці пасажирів і екіпажу нічого не загрожувало, і що для виконання рейсу буде використано альтернативний літак.

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Літак був показаний на FlightRadar 24 після того, як повернувся в аеропорт Схіпхол.

Економічна правда