Чергова проблема літаків Boeing: нідерландський літак був вимушений повернутись в аеродром
Неділя, 23 червня 2024, 18:00 -
Літак Boeing 777, що експлуатується нідерландською авіакомпанією KLM повернувся в амстердамський аеропорт Схіпхол після повідомлення про невизначену технічну проблему.
Про це повідомила національна служба управління повітряним рухом, передає Reuters.
Як повідомляють, Рейс KLM705, що прямував до Ріо-де-Жанейро, розвернувся над Бельгією після запиту на посадку в якості запобіжного заходу, повідомив представник голландської авіадиспетчерської служби.
KLM заявила, що безпеці пасажирів і екіпажу нічого не загрожувало, і що для виконання рейсу буде використано альтернативний літак.
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Літак був показаний на FlightRadar 24 після того, як повернувся в аеропорт Схіпхол.
Економічна правда
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