Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

За тиждень НБУ продав 723 мільйони доларів на міжбанку

Неділя, 23 червня 2024, 11:40 - Володимир Тунік-Фриз

За тиждень з 17 по 21 червня Національний банк України продав на міжбанку 722,8 млн дол, при цьому, купив 230 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 17 по 21 червня Нацбанк продав 722,8 млрд дол, що на 175,2 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк купив 230 тис дол, що на 50 тис більше, аніж минулого тижня.

Загалом від початку року Нацбанк продав 13,6 млрд дол, тоді як купив 116,1 млн дол. 

Реклама:

Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

Реклама:

За тиждень з 10 по 14 червня Національний банк України продав на міжбанку 898 млн дол, при цьому, купив 180 тис дол.

Економічна правда

міжбанк НБУ
Реклама:
Матеріали за темою
ВАКС призначив заставу у 3 мільйони для ексголови міграційної служби 20 червня 2024, 20:16
За тиждень Нацбанк продав майже 900 мільйонів доларів на міжбанку 16 червня 2024, 12:35
За тиждень НБУ продав майже 695 мільйонів доларів на міжбанку 9 червня 2024, 11:40
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті