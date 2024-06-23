У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю

Варшава вивчає, які наслідки матиме для економіки та місцевих громад закриття прикордонних переходів з Білоруссю.

Джерело: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24

Деталі: На запитання, чи можемо ми щось вимагати від білоруської сторони, він відповів, що "у нас ще діють прикордонні переходи"

Пряма мова Сікорського: "Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад".

Реклама:

Ще деталі: Він зазначив, що, наприклад, "фіни закрили прикордонні переходи з Росією і катання закінчилося".

Сікорський також підкреслив, що те, що відбувається на нашому східному кордоні, "наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб".

За його словами, що особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах. Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.

Реклама:

Сікорський зазначив, що "ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми.

Нагадаємо:

6 червня стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

10 червня польський уряд підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю.

Білоруському тимчасовому повіреному була вручена нота протесту у зв'язку зі смертю польського прикордонника з вимогою до білоруської влади встановити особу вбивці і передати його польській владі.

Українська правда