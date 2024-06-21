"Економічна складова, і саме приватний сектор, має фундаментальне значення для перемоги України в війні з Росією та в повоєнному розвитку", – посол США Б.Брінк

Зустріч понад 50 представників вітчизняних та міжнародних компаній з послом США в Україні Бріджит Брінк організувала Американо-українська Ділова Рада (USUBS) у партнерстві з "Українською бронетехнікою", йдеться в повідомленні компанії.

"Допомогти Україні перемогти у війні проти Росії – це є одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів президента Байдена, але так само пріоритетом є допомога Україні у тому, що ми називаємо "виграти майбутнє". І Україна виграє майбутнє за допомогою бізнесу, який буде рушійною силою економічного відновлення України та працевлаштування українців", - наголосила Бріджит Брінк.

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, у свою чергу, подякував пані послу та США за військову допомогу Україні та за економічну підтримку.