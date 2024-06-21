ДТЕК планує на 2027 рік початок будівництва Полтавської ВЕС

Найбільший приватний енергохолдинг країни ДТЕК Ріната Ахметова планує на 2027 рік початок будівництва Полтавської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 650 МВт,

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК ВДЕ.

"ДТЕК ВДЕ проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для підготовки до будівництва ДТЕК Полтавської ВЕС. Компанія отримала технічні умови на підключення 650 МВт потужностей до енергосистеми України.

Наявність технічних умов є важливою передумовою для проєктування підстанції збору потужності майбутньої ВЕС. Плановий період початку будівництва – 2027 рік", - йдеться у повідомленні.

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"Вітроенергетика має безліч стратегічних переваг - швидкість будівництва, розосередженість турбін та найбільшу генерацію з початку осені до кінця весни.

Саме тому вона має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в найближчі роки. Відповідно до цього, ми й продовжуємо комплексно готуватися до реалізації проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт потужності", - заявив заступник гендиректора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Раніше повідомлялось, що вартість будівництва Полтавської ВЕС ДТЕК оцінюється у 976 млн доларів. Компанія хоче залучити кредитне фінансування на 638 млн доларів.

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У компанії додали, що нещодавно на території Глобинської громади змонутвали другу метеощоглу для проведення вітромоніторингової кампанії.

"Разом із першою вони є найбільшими в Україні і мають висоту 160 метрів. Використання двох метеощогл пов'язано із необхідністю найточнішої оцінки ключових параметрів - напрямків вітрових потоків та сили вітру, оскільки вітропарк буде розміщуватись на дуже великій території.

Паралельно команда проводить орнітологічні дослідження. Спеціалісти вже надали компанії орнітологічний звіт за період піврічного моніторингу весняної міграції, який підтверджує правильність попередньої схеми розташування вітротурбін та відсутність їх впливу на міграцію птахів. Далі орнітологи будуть виконувати дослідження осінньої міграції птахів поруч з перспективною ВЕС", - додали в ДТЕК.

Економічна правда