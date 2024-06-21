На Балканах масштабний блекаут: три країни залишилися без світла

Чорногорія, Боснія та більша частина Адріатичного узбережжя Хорватії, де температура наблизилася до 40°C, зазнали масштабного відключення електроенергії в п'ятницю.

Про це повідомляє чорногорський розподільник електроенергії CEDIS та місцеві ЗМІ, пише Reuters.

"Майже вся територія Чорногорії знеструмлена через перебої в роботі мережі", - йдеться у повідомленні CEDIS.

Репортер Reuters повідомив, що столиця Сараєво, міста Баня-Лука і Мостар знеструмлені. Місцеві ЗМІ повідомляють про відключення електроенергії по всій країні.

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Хорватська енергокомпанія HEP заявила, що відключення в деяких частинах країни було спричинене "міжнародним збуренням, яке вплинуло на кілька країн".

"Хорватський оператор системи передачі проводить аналіз разом з системними операторами сусідніх країн, щоб визначити причину", - йдеться у повідомленні.

Компанія HEP заявила, що запустила свої виробничі потужності на повну потужність, щоб забезпечити "постачання в найкоротші терміни".

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Більша частина Адріатичного узбережжя Хорватії залишилася без електрики, повідомило державне телебачення HRT. Воно повідомило, що рух у прибережному місті Спліт зупинився після того, як світлофори перестали працювати. По всьому місту було чутно сирени машин швидкої допомоги.

Албанський телеканал Top Channel повідомив, що низка міст, включаючи столицю Тирану, залишилися без електрики. Посилаючись на джерела, він повідомив, що причиною знеструмлення стала несправність інтерконектора в Чорногорії.

Економічна правда.