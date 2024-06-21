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Один з найбільших виробників цементу в Україні побудує власну електростанцію

П'ятниця, 21 червня 2024, 13:27 - Артур Крижний

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", один з найбільших виробників цементу в Україні, збирається побудувати власну генерацію електрики, щоб не залежати від відключень електроенергії.

Про це повідомив співвласник товариства Ігор Мазепа.

"Зараз будуємо незалежну енергогенерацію на Кривий Ріг Цемент. У нас є потреба згенерувати 24 МВт потужності, цього буде достатньо, щоб завод працював без збоїв", – заявив він.

Проєкт з будівництва коштуватиме близько 15 млн доларів. Його окупність складе три-чотири роки.

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Економічна правда.

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енергетика електроенергія Україна
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