Один з найбільших виробників цементу в Україні побудує власну електростанцію

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", один з найбільших виробників цементу в Україні, збирається побудувати власну генерацію електрики, щоб не залежати від відключень електроенергії.

Про це повідомив співвласник товариства Ігор Мазепа.

"Зараз будуємо незалежну енергогенерацію на Кривий Ріг Цемент. У нас є потреба згенерувати 24 МВт потужності, цього буде достатньо, щоб завод працював без збоїв", – заявив він.

Проєкт з будівництва коштуватиме близько 15 млн доларів. Його окупність складе три-чотири роки.

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Економічна правда.

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