Вночі українські дрони атакували 4 російські НПЗ - Генштаб

Вночі захисники безпілотниками атакували 4 російські нафтопереробні заводи та вдарили по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки РФ в Брянській області і Криму.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму".

Реклама:

Деталі: У Генштабі зазначили, що інформація щодо ураження ворожих цілей наразі уточнюється.

Крім того там нагадали, що у ніч на 20 червня підрозділи ЗСУ та СБУ атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в Республіці Адигея.

В районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше 5 вибухів, після чого почалася пожежа.

Реклама:

Також підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області.

Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами.

Нагадаємо:

В ніч на 20 червня безпілотники Служби безпеки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобазу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Енемську республіки Адигея РФ.

У ніч на п'ятницю у Краснодарському краї Росії місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. В районі аеродрому у Єйську, з якого окупанти активно бомблять Україну, видно пожежу.

Українська правда.