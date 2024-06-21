"Укренерго" збільшило обсяги обмежень споживання електроенергії у п’ятницю

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" збільшив обсяг обмежень електроенергії у п’ятницю, 21 червня, з 13:00 через складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.

Крім того, для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, проте цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

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Відповідно протягом доби буде здійснюватись імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 573 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 620 МВт.

Додається, що внаслідок погіршення погодних умов на ранок 21 червня знеструмлено 53 населені пункти в Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 491 населений пункт. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

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Економічна правда.