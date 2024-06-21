Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

"Укренерго" збільшило обсяги обмежень споживання електроенергії у п’ятницю

П'ятниця, 21 червня 2024, 10:57 - Ігор Пилипів

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" збільшив обсяг обмежень електроенергії у п’ятницю, 21 червня, з 13:00 через складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

Зазначається, що 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах. 

Крім того, для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, проте цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. 

Реклама:

Відповідно протягом доби буде здійснюватись імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 573 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 620 МВт.

Додається, що внаслідок погіршення погодних умов на ранок 21 червня знеструмлено 53 населені пункти в Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. 

З інших причин без енергоживлення 491 населений пункт. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Реклама:

Економічна правда.

Укренерго електроенергія споживання
Реклама:
Матеріали за темою
В окремі години п'ятниці обмеження світла будуть більшими - "Укренерго" 20 червня 2024, 18:44
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер 19 червня 2024, 22:29
Графіки відключень світла у вівторок діятимуть протягом усієї доби 17 червня 2024, 18:08
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті