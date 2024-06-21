Ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль на ознаках покращення попиту

Ціни на нафту мало змінилися в п'ятницю, але були налаштовані на другий тиждень зростання поспіль на фоні ознак покращення попиту та падіння запасів нафти і палива в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з контрактом на серпень подешевшали на 15 центів до $85,56 за барель після зростання на 0,8% на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в серпні знизилися на 14 центів до 81,15 долара за барель. Липневий контракт закінчився в четвер на позначці $82,17 за барель, що на 0,7% вище.

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З початку місяця ціни зросли приблизно на 5%, досягнувши найвищого рівня за останні сім тижнів.

"Сезонне зростання попиту, як показали останні дані EIA, відновлення протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, а також сезон ураганів можуть підтримати зростання цін до літа", - зазначають аналітики Citi у своїй записці.

Урядові дані США, опубліковані в четвер, показали, що загальний обсяг поставок нафти, який є показником попиту в країні, зріс на 1,9 млн барелів на добу за тиждень до 21,1 млн барелів на добу.

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Дані Управління енергетичної інформації (EIA) показали скорочення запасів нафти в США на 2,5 млн барелів за тиждень, що завершився 14 червня, до 457,1 млн барелів, порівняно з очікуваннями аналітиків щодо скорочення на 2,2 млн барелів.

Запаси бензину впали на 2,3 млн барелів до 231,2 млн барелів, згідно з даними EIA, порівняно з прогнозами на 600 000 барелів.

Перспективи попиту в інших країнах також сприяли зростанню цін.

Економічна правда.