Зеленський на Ставці доручив спростити умови для встановлення сонячних панелей і акумуляторів

фото: Telegram Зеленського

Президент Володмир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене енергетичній безпеці. Уряду доручили розробити умови, які спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, на Ставці заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

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Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями", - заявив президент.

"Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.

Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", - додав він.

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