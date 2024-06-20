ЄС відправив Росії 800 мільйонів євро за металургійну продукцію у 2024 році

Getty Images

Європейський Союз за підсумками січня-квітня 2024 року скоротив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з Росії на 20,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року – до 1,52 млн тонн.

Про це свідчать дані Eurostat, пише GMK Center.

Витрати на імпорт російської продукції ГМК за цей період скоротились на 16,3% у порівнянні з січнем-квітнем 2023 року – до €801,15 млн.

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати – 79,3% від загального обсягу імпорту. За 4 місяці ЄС імпортував з РФ 1,2 млн тонн відповідної продукції, що на 3,8% менше рік до року. Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію – 482,8 тисяч тонн (+7,1%).

Реклама:

Поставки залізної руди з РФ в ЄС становили 9,36 тисяч тонн, що на 96,7% менше рік до року. Увесь обсяг сировини відвантажено до Словаччини (-93%). Імпорт феросплавів склав 28,41 тисячі тонн (+70,3%), чавуну – 269,18 тисячі тонн (-23,4%), металобрухту – 7,96 тисячі тонн (-4,8%).

Серед основних споживачів цієї російської продукції ГМК у січні-квітні були:

чавун – Італія – 167,7 тисячі тонн (-42% р./р.);

феросплави – Нідерланди – 20,8 тисячі тонн (+106,5% р./р.);

брухт – Литва – 7,1 тисячі тонн (+0,7% р./р.).

Економічна правда.

Реклама: