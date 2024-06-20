Гра, де треба лише натискати на банан, стає найпопулярнішою в Steam

Гра Banana досягла максимальної кількості одночасних гравців у 884 469 гравців і є другою за популярністю на платформі Steam прямо після Counter-Strike 2.

Про це повідомляє The London Standart.

Дивна гра, в якій потрібно повторно натискати на зображення банана і нічого більше, стала сенсацією, і змогла вийти на 2 місце серед ігор за одночасною кількістю гравців на платформі Steam.

Люди, які грають у Banana, використовують так званий автоклікер, який імітує швидке клацання мишею, тому їм не потрібно самостійно робити зусиль, щоб лічильник очок піднявся.

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Втім, у грі як такій немає особливого сенсу. У ній немає рівнів. Це, безумовно, нецікава гра, і під нею є темний рівень, про який вам слід знати, якщо, наприклад, ваші діти грають у "Банан" прямо зараз.

В цій грі кожні три та 18 годин вам падає банан. Банани це колекційні предмети, які потім можна обміняти або продати на торговельному майданчику всередині платформи Steam.

Наприклад, зараз на ринку Steam представлено понад 192 тис колекційних "spacenana", кожен з яких продається за 1,5 гривні.

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Існують, однак, нібито дуже рідкісні банани, до прикладу, "crypticnana" коштував 69 тисяч.

Зазначається, що Banana - це не стільки гра, скільки мініатюрна спекулятивна економіка. Гравці запускають її не заради гри, а в надії заробити колекційні банани, які вони зможуть продати за реальні гроші.

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Економічна правда