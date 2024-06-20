"Банківський форум" ЕП. Найбільші банки підпишуть меморандум про кредитування енергетичної галузі

У вівторок, 25 червня, "Економічна правда" проводить перший за час великої війни банківський форум, який пройде у форматі офлайн.

Початок заходу о 16.00. Місце проведення – готель Fairmont. Придбати квитки можна за посиланням.

Про подію:

Мета заходу – зібрати в одному місці банки, бізнес, їхніх клієнтів та представників влади для того, аби обговорити проблеми фінансової системи і разом знайти шляхи їх вирішення.

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Форум – це майданчик, де його учасники зможуть не просто озвучити свої потреби, а й бути почутими зацікавленими сторонами. Клієнти хочуть отримувати сучасний продукт та бути впевненими в збереженні своїх заощаджень. Для держави пріоритет – стабільність економіки та наповнення бюджету. А чого хочуть банки?

Під час заходу Незалежна асоціація банків України та провідні комерційні банки підпишуть меморандум, який передбачає сприяння надання бізнесу кредитів з фінансування відновлення енергетичної інфраструктури. Мова про будівництво сонячних, вітрових, біогазових станцій, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислових акумуляторів, когенераційних установок.

Умови, на яких видаватимуться кредити вперше будуть озвучені на форумі під час підписання документа.

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Програма форуму:

16.00 - 16.40 Вступна розмова з регулятором. Сесія питань-відповідей з головою Національного банку України Андрієм Пишним.

16.40-17.30 Панель 1. Банки та держава.

Спікери:

Дмитро Олійник, заступник голови Національного банку України.

Ольга Білай, в.о. директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Сергій Черненко, голова правління банку ПУМБ.

Наталія Савчук, заступниця голови правління "Укрсиббанк".

Вікторія Страхова, членкиня наглядової ради "Укрексімбанк", представник Президента України.

Модератор: Володимир Лавренчук, голова наглядової ради Ощадбанку, директор NEQSOL Holding Україна.

18.00-18:30. SmallTalk з головою Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Модератор: виконавчий директор Центру економічних досліджень Гліб Вишлінський.

18.30-19.30. Панель 2. Банки та бізнес.

Спікери:

Лариса Бондарєва, заступниця голови правління "Райффайзен Банк".

Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу страхової компанії "ІНГО".

Олександр Водовіз, CEO групи "Метінвест".

Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank.

Володимир Мудрий, голова ради НАБУ, голова правління "ОТП Банк".

Модератор: Олена Білан, директорка аналітичного департаменту Dragon Capital.

Генеральним партнером став UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також Raiffeisen Bank, ПУМБ, страхова компанія "ІНГО" та NEPOBORNA.

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Придбати квитки можна за посиланням.