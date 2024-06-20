Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Експерти представили рекомендації для економічного розвитку України: що пропонують 

Четвер, 20 червня 2024, 13:15 - Віктор Волокіта

Україні необхідні додаткові заходи у сфері розвитку виробництва, транспортній політиці, посиленні людського капіталу, створенні умов для повернення українців з-за кордону.

Таке рекомендації представили експерти Консультативної ради з економічної політики при Міністерстві економіки. 

У сфері розвитку виробництв експерти пропонують враховувати регіональну специфіку, орієнтуватися на найбільш адаптивні сектори економіки як сільське господарство або інформаційні послуги, а також працювати над залученням внутрішніх та зовнішніх інвестицій. 

Експерти пропонують створити укріплені економічні кластери на Заході та Південному Заході України, захищені географічною відстанню та сучасними системами ППО.

Реклама:

На думку експертів, державна політика в транспортній сфері має сфокусуватися на процесі інтеграції в транспортну систему ЄС та розвитку прикордонної інфраструктури. Це створить додаткові робочі місця та сприятиме розвитку бізнесу в прилеглих регіонах по обидва боки кордону. 

Важливим заходом у цій сфері стане побудова залізниці Краків — Львів з шириною колії у 1435 мм, що була визначена Європейською комісією пріоритетним проектом.

У сфері зайнятості населення експерти пропонують забезпечити ефективний перерозподіл працівників, зокрема з-поміж ВПО, у ті регіони, де потреба у працівниках та кількість виробництв є вищою. 

Реклама:

Вагоме значення експерти Ради приділяють поверненню українців з-за кордону. На думку авторів документа, для цього держава має запропонувати їм безпечні умови для життя, конкретну заробітну плату, житло, а також сприятливе середовище для розвитку. 

В Міністерстві нагадали, що до консультативного органу при Мінекономіки увійшли провідні світові економісти, нобелівські лауреати, професори університетів та керівники міжнародних компаній. Раду очолив професор Департаменту економіки Університету Каліфорнії в Берклі Юрій Городніченко. Організаційну допомогу в роботі групи надає Київська школа економіки.

Економічна правда

Мінекономіки економіка Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Уряд розширив програму 5-7-9%: підприємці зможуть придбати газові генераційні установки 18 червня 2024, 19:22
В Україні демінери прискорили розмінування агроземель  14 червня 2024, 17:27
В Україні провели випробування машини розмінування, виробництво якої запустять в серію  13 червня 2024, 17:58
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті