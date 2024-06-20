Експерти представили рекомендації для економічного розвитку України: що пропонують 

Україні необхідні додаткові заходи у сфері розвитку виробництва, транспортній політиці, посиленні людського капіталу, створенні умов для повернення українців з-за кордону.

Таке рекомендації представили експерти Консультативної ради з економічної політики при Міністерстві економіки.

У сфері розвитку виробництв експерти пропонують враховувати регіональну специфіку, орієнтуватися на найбільш адаптивні сектори економіки як сільське господарство або інформаційні послуги, а також працювати над залученням внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Експерти пропонують створити укріплені економічні кластери на Заході та Південному Заході України, захищені географічною відстанню та сучасними системами ППО.

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На думку експертів, державна політика в транспортній сфері має сфокусуватися на процесі інтеграції в транспортну систему ЄС та розвитку прикордонної інфраструктури. Це створить додаткові робочі місця та сприятиме розвитку бізнесу в прилеглих регіонах по обидва боки кордону.

Важливим заходом у цій сфері стане побудова залізниці Краків — Львів з шириною колії у 1435 мм, що була визначена Європейською комісією пріоритетним проектом.

У сфері зайнятості населення експерти пропонують забезпечити ефективний перерозподіл працівників, зокрема з-поміж ВПО, у ті регіони, де потреба у працівниках та кількість виробництв є вищою.

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Вагоме значення експерти Ради приділяють поверненню українців з-за кордону. На думку авторів документа, для цього держава має запропонувати їм безпечні умови для життя, конкретну заробітну плату, житло, а також сприятливе середовище для розвитку.

В Міністерстві нагадали, що до консультативного органу при Мінекономіки увійшли провідні світові економісти, нобелівські лауреати, професори університетів та керівники міжнародних компаній. Раду очолив професор Департаменту економіки Університету Каліфорнії в Берклі Юрій Городніченко. Організаційну допомогу в роботі групи надає Київська школа економіки.

Економічна правда