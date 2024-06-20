Онлайн-реєстрація номера за допомогою Дії та BankID НБУ вже доступна на сайті Київстар

Для того, щоб абоненти передплати могли додатково захистити свій номер, Київстар впровадив сервіс онлайн-ідентифікації для реєстрації номера за допомогою Дії або BankID НБУ.

Раніше онлайн можна було зареєструвати номер тільки за допомогою КЕП — кваліфікованого електронного підпису.

Для того, щоб підв’язати номер до документа онлайн, достатньо:

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Авторизуватися в обліковому записі Київстар чи створити його

Авторизуватися в обліковому записі Київстар чи створити його Пошерити ID-картку чи закордонний паспорт через Дію або пройти ідентифікацію за допомогою BankID НБУ

Пошерити ID-картку чи закордонний паспорт через Дію або пройти ідентифікацію за допомогою BankID НБУ Підписати заяву просто на екрані і дочекатись сповіщення про те, що номер зареєстровано.

Завдяки реєстрації ніхто крім власника номера не зможе, наприклад, відновити, заблокувати чи перевипустити SIM-карту. Такі операції будуть доступні абоненту лише після перевірки з боку оператора за документом, який прив’язано до номера.

А тому реєстрація номера ще й суттєво підвищує безпеку усіх пов’язаних сервісів: доступ до онлайн-банкінгу, акаунтів у соцмережах, мобільних додатках тощо.

Реєстрація номера є безкоштовною та не впливає на тариф, залишок на рахунку та підключені послуги при цьому зберігаються.

Також нагадаємо, що завдяки співпраці Київстар, Дії та НБУ раніше була реалізована можливість замовити eSIM з контрактним підключенням у Київстар.

Для цього було достатньо пройти ідентифікацію через сервіс НБУ BankID або пошерити паспорт через застосунок Дія. Це також дає можливість користуватись послугами оператора і при цьому бути впевненими в безпеці номера.